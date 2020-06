Venezuela: Mulè (FI) su M5s, se notizia Maduro confermata vi aspettiamo al varco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, afferma che "pare che il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro abbia versato 3,5 milioni in contanti al Movimento cinque stelle: se la notizia venisse confermata - spiega in una nota - si dovranno assumere non tanto la responsabilità di aver ricevuto un finanziamento illecito quanto quella di aver appoggiato faziosamente una dittatura che ha provocato migliaia tra morti e poveri. Rimaniamo garantisti, ma vi aspettiamo al varco", conclude. (Com)