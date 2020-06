5G: finlandese Nokia avvia collaborazione con Broadcom per sviluppo processori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia finlandese Nokia ha avviato una collaborazione con la statunitense Broadcom per lo sviluppo di processori per strumentazione 5G. Si tratta del terzo accordo di questo tipo dopo quelli conclusi in precedenza con Intel e Marvell. Inizialmente Nokia aveva puntato sul chip di tipo Field Programmable Gate Arrays (Fpga) per la sua strumentazione 5G, ma i costi elevati e le difficoltà di fornitura avevano costretto l’azienda scandinava a modificare la propria decisione. Nokia, che attualmente è in competizione con la svedese Ericsson e la cinese Huawei nello sviluppo dei sistemi 5G, ha spiegato di avere dei problemi con le forniture da parte di uno dei partner, che secondo alcuni analisti sarebbe Intel. (Sts)