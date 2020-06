Roma: domani in Assemblea capitolina mozione bipartisan su incidenti stradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di una serie di incidenti stradali gravi a Roma, non ultimo quello di via Cilea all'Infernetto in cui ha perso la vita un ragazzo di 14 anni investito da un 22enne risultato positivo all'esame tossicologico, il gruppo capitolino del Partito democratico domani presenterà al consiglio comunale una mozione firmata anche dagli altri gruppi consiliari, Fratelli d'Italia, Movimento 5 stelle, Sinistra per Roma e lista civica Roma torna Roma, per impegnare "la sindaca e la giunta capitolina a promuovere nelle scuole campagne di sensibilizzazione sugli effetti e i rischi dell'assunzione di alcool e sostanze stupefacenti alla guida di un veicolo; a monitorare e sostenere l'andamento delle decisioni auspicate a carico del Municipio X affinché siano prontamente realizzati gli interventi richiesti nelle vicinanze delle scuole Cilea e Mozart e suoi distaccamenti e, nel caso, provvedere alla integrazione dei finanziamenti necessari per realizzarli, individuandoli all'interno del corrente bilancio previsionale con adeguata tempestività e comunque non oltre la scadenza del prossimo assestamento contabile". (Rer)