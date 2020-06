Russia: ambasciatore Usa Sullivan, profondamente deluso dalla sentenza Whelan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore statunitense in Russia, John Sullivan, ha dichiarato di essere profondamente deluso dalla decisione del tribunale cittadino di Mosca di condannare Paul Whelan a 16 anni di detenzione per spionaggio. Le parole di Sullivan sono arrivate immediatamente dopo l'annuncio del verdetto al tribunale della città di Mosca. "Sono profondamente deluso. Un cittadino statunitense è stato condannato a 16 anni per un crimine in cui la colpa non è stata assolutamente provata", ha detto il diplomatico. Secondo Sullivan, il processo appena concluso rappresenta una violazione del diritto alla difesa di Whelan. "Continueremo a cercare una soluzione equa per Whelan. Mi consulterò con il governo degli Stati Uniti, con il segretario di Stato Pompeo, che ha ripetutamente parlato del caso Whelan", ha affermato l'ambasciatore.(Rum)