Fase 3: Bonetti, oggi riaprono centri estivi, Paese riparte anche da qui

- Il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ricorda che oggi "aprono le loro porte a tanti bambini e ragazzi i centriestivi. In queste settimane - prosegue su Facebook - abbiamo lavorato con gli enti locali e la Società italiana di pediatria perché ciò fosse possibile, nel rispetto delle nuove regole che ci siamo dati. Ho voluto condividere questo momento così significativo anche per le famiglie del nostro Paese partecipando alla cerimonia di inaugurazione del centro estivo del Municipio II di Roma, ospitato dall'Aeronautica militare che ringrazio per questa disponibilità esemplare a servizio della comunità e dei più piccoli". È "un giorno di gioia per me e per ciascuno di noi, e il Paese riparte anche da qui: dai nostri bambini che crescono con il gioco e l'educazione, con il ritorno a relazioni positive, fatte di incontro, colori, musica, sorrisi. Questa gioia è la conferma più bella del nostro lavoro: insieme, mettendo al primo posto i più piccoli", conclude Bonetti. (Rin)