Russia: Transneft ha raccolto la maggior parte del carburante sversato a Norilsk

- La maggior parte del gasolio sversato nel fiume Ambarnaja, in Russia, dopo l'incidente alla centrale di Norilsk è stato raccolto. Lo ha annunciato l'ufficio stampa della società Transneft. "La maggior parte del gasolio è stata raccolta dal letto del fiume", ha dichiarato la compagnia, precisando che il volume degli idrocarburi recuperati ammonta a 8.420 metri cubi. Sono stati raccolti 620 metri cubi di carburante al giorno. Transneft aveva precedentemente inviato squadre di emergenza e attrezzature speciali sul sito, in particolare serbatoi per lo stoccaggio temporaneo e collettori di petrolio. A Norilsk è stato dichiarato lo stato di emergenza dopo che il 29 maggio circa 20 mila tonnellate di gasolio sono fuoriuscite da un serbatoio della centrale termoelettrica della Norilsk-Taimyr Energy Company III, riversandosi in un fiume vicino. Secondo la società russa Nornickel, proprietaria della centrale elettrica in cui è avvenuto l'incidente, la fuoriuscita sarebbe stata causata dallo scioglimento del permafrost, sul quale poggiavano le fondamenta del serbatoio, costruito più di 30 anni fa. (segue) (Rum)