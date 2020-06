Russia: Transneft ha raccolto la maggior parte del carburante sversato a Norilsk (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino ha precisato che l'incidente non avrebbe rallentato i piani del governo per lo sviluppo delle risorse dell'Artico. "Non credo che ciò influenzerà questi piani. I piani sono ancora ambiziosi, lo sviluppo dell'Artico è necessario per la nostra economia, per la sfera sociale. Si tratta di investimenti di grandi dimensioni e saranno ulteriormente attuati, ma con una più stretta osservanza dell'ambiente e di tutte le norme e regolamenti", ha reso noto il Cremlino. Il Comitato investigativo ha incriminato il responsabile dell'impianto di cogenerazione, Vyacheslav Starostin, per violazione delle norme di protezione ambientale. Sono state condotte indagini sia presso la sede della società direttamente interessata, che da appaltatori che hanno effettuato riparazioni sui serbatoi nel 2019. La documentazione sulle condizioni tecniche del serbatoio durante il funzionamento, i documenti relativi alla trasmissione di messaggi sull'incidente, comprese le registrazioni audio, sono stati sequestrati e studiati. Nel corso delle indagini sono stati interrogati circa 150 testimoni e persone a conoscenza dei fatti. (Rum)