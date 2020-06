Sanità: al via domani movimentazione sindacati lombardi per nuovo “Patto per la salute”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia domani una settimana di movimentazione di Cgil, Cisl e Uil Lombardia per chiedere un nuovo “Patto per la salute”. “L’emergenza sanitaria di questi ultimi mesi - sottolinea la nota sindacale congiunta - ha messo in luce tutte le carenze della sanità lombarda e l'esigenza di più sanità pubblica, di più medicina del territorio e di maggiore tutela per i lavoratori del sistema sanitario e sociosanitario. La gestione istituzionale è stata per molti aspetti cruciali manchevole, sbagliata e tardiva. Se il sistema ha retto lo si deve solo all'impegno e alla dedizione di tutti i lavoratori del settore. Regione Lombardia ha dovuto arrendersi all'evidenza e mettere in agenda una ineludibile verifica della legge regionale 23 del 2015, alla luce non solo delle evidenti inadempienze attuative e della sperimentata inefficienza e inefficacia di taluni aspetti di organizzazione del sistema, ma anche di una percezione, mai così diffusa nel discorso pubblico prima di questa crisi, della importanza della medicina di territorio, della riorganizzazione e innovazione dei servizi di cura, dei modelli assistenziali e della rete sociosanitaria. Cgil, Cisl e Uil Lombardia, con le Federazioni che rappresentano i pensionati e tutti i lavoratori che a diverso titolo operano nel sistema sanitario e sociosanitario, ritengono che per riavvicinare il Servizio sanitario regionale al bisogno di salute dei cittadini sia necessario un confronto serio e un nuovo ‘Patto per la salute’, che rilanci la sanità pubblica e la medicina del territorio”. (segue) (com)