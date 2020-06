Sanità: al via domani movimentazione sindacati lombardi per nuovo “Patto per la salute” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo presidio, in programma martedì 16 giugno dalle 9.30 alle 12 è focalizzato sul tema delle rsa. Il secondo, previsto per venerdì 19 giugno, alla medicina territoriale e il terzo, martedì 23 giugno, agli ospedali. “I presidi - spiegano Cigl, Cisl e Uil - saranno l'occasione per denunciare ciò che non ha funzionato, rilanciare le nostre proposte e dare voce a chi ha vissuto la drammaticità dell'emergenza sanitaria”. Al termine del percorso, le proposte di Cgil, Cisl e Uil Lombardia e delle federazioni che rappresentano i pensionati e tutti i lavoratori del settore sanitario e sociosanitario, diventeranno il manifesto del sindacato lombardo "Più sanità pubblica, più medicina di territorio, tutelando il lavoro nel sistema sanitario e sociosanitario", sul quale chiederanno l'apertura di un tavolo permanente di confronto con la presidenza di Regione Lombardia, e che verrà indirizzato anche al Consiglio regionale e alle autorità sanitarie. I sindacati assicurano che i tre presidi, tutti sotto Palazzo Lombardia, avverranno nel rispetto del distanziamento e di non assembramento delle persone. (com)