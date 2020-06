Bankitalia: ad aprile debito amministrazioni pubbliche in aumento di 36 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 36 miliardi rispetto al mese precedente, attestandosi a 2.467,1 miliardi totali. Lo si apprende dalla pubblicazione statistica “Finanza pubblica, fabbisogno e debito” diffusa oggi da Bankitalia per esaminare le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato e il debito/fabbisogno delle amministrazioni pubbliche. Stando alla nota, l’incremento del debito riflette, oltre al fabbisogno mensile di 17,7 miliardi, l’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro. In aggiunta, gli scarti e i premi all’emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e la variazione dei tassi di cambio hanno aumentato il debito di ulteriori 1,4 miliardi. Nello specifico, con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito delle amministrazioni centrali e locali e degli enti di previdenza è aumentato rispettivamente di 35,1, 0,8 e 0,1 miliardi. Rispetto al mese precedente, spiega la nota, la vita media residua del debito è rimasta costante a 7,4 anni, mentre la quota del debito detenuta da Bankitalia è aumentata di 0,6 punti percentuali attestandosi al 18 per cento. (Com)