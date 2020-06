Ue: Eurostat, export zona euro verso il resto del mondo sceso ad aprile del 29,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima stima per le esportazioni di merci dall'area euro verso il resto del mondo ad aprile 2020 è stato di 136,6 miliardi di euro, in calo del 29,3 per cento su base annua (193,3 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 133,7 miliardi di euro, in calo del 24,8 per cento rispetto ad aprile 2019 (177,8 miliardi di euro). Di conseguenza, la zonaeuro ha registrato un avanzo di 2,9 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo nell'aprile 2020, rispetto a +15,5 miliardi di euro ad aprile 2019. Il commercio all'interno dell'area euro è sceso a 112,4 miliardi di euro ad aprile 2020, in calo del 32,2 per cento rispetto ad aprile 2019. Da gennaio ad aprile 2020, le esportazioni di merci dalla zonaeuro verso il resto del mondo sono scese a 703,3 miliardi di euro (con una diminuzione dell'8,6 per cento rispetto a gennaio-aprile 2019) e le importazioni sono scese a 646,3 miliardi di euro (in calo del 9,3 per cento rispetto a gennaio-aprile 2019). Di conseguenza, l'area dell'euro ha registrato un avanzo di 57 miliardi di euro, rispetto a +57,2 miliardi di euro di gennaio-aprile 2019. (segue) (Beb)