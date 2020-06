Fisco: Bankitalia, ad aprile entrate tributarie in calo del 20,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di aprile le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 24,2 miliardi, con un calo del 20,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Lo si apprende dai dati contenuti nella pubblicazione statistica “Finanza pubblica, fabbisogno e debito” diffusa oggi da Bankitalia. Stando alla nota, il dato risente della sospensione di alcuni versamenti fiscali nel quadro dei decreti Cura Italia e Liquidità, e del peggioramento del quadro macroeconomico generale. In particolare, nei primi quattro mesi del 2020 le entrate tributarie sono state pari a 119,1 miliardi, con una diminuzione del 2,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. (Com)