Libia: forze Haftar denunciano crimini contro l'umanità commessi sotto l'ombrello turco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Ahmed al Mismari, ha denunciato ieri sera che i crimini contro l'umanità vengono commessi in Libia sotto l'ombrello turco, sottolineando la necessità di processare il presidente della Turchia, Recep Tayyep Erdogan, per crimini di guerra in Libia. Al Mismari ha aggiunto, durante una conferenza stampa a Bengasi, che il presidente turco sogna di controllare i giacimenti petroliferi in Libia, ma non riuscirà a raggiungere questo obiettivo, poiché non è riuscito nei suoi tentativi di entrare in Sirte, sottolineando che nelle regioni petrolifere vi sono compagnie petrolifere straniere e l’eventuale controllo turco porterebbe ad attacchi alle aziende internazionali.(Lit)