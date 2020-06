Regno Unito: lavoratori ospedalieri stanno ancora pagando tassa aggiuntiva Nhs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori ospedalieri stranieri del Sistema sanitario nazionale (Nhs) britannico stanno ancora pagando la tassa aggiuntiva per accedere ai servizi medici, nonostante il premier Johnson avesse promesso di eliminarla "il prima possibile". Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian", ricordando che il 21 di maggio Johnson aveva annunciato che la tassa annuale di 400 sterline (443 euro) che deve essere pagata da tutti gli immigrati provenienti da paesi fuori dallo Spazio economico europeo per accedere all'Nhs sarebbe stata eliminata. Con questo cambio di rotta il governo britannico aveva incluso il personale di assistenza degli ospedali nell'esenzione della tassa, mentre prima solo medici e infermieri erano esclusi dal pagamento. Tuttavia un sondaggio condotto dall'Associazione per i medici del Regno Unito al quale il "Guardian" ha potuto avere accesso mostra che 158 lavoratori dell'Nhs stanno ancora pagando la tassa aggiuntiva. Solo 8 lavoratori ospedalieri hanno dichiarato di aver sospeso il pagamento. L'Associazione dei medici ha commentato che "il totale fallimento nel mantenere questa promessa è un insulto verso i nostri colleghi che hanno assistito il paese durante un momento di necessità". Il governo non ha ancora comunicato una data per l'eliminazione della tassa aggiuntiva. Ad alcuni lavoratori ospedalieri è stato comunicato che non è certo che le somme già pagate verranno rimborsate. Ad altri è stato detto che l'esenzione riguarda solo loro, e non le rispettive famiglie. I membri dell'Nhs stranieri sono confusi dalle informazioni ricevute, e lamentano che non ci sono stati reali progressi dall'annuncio di Johnson. (Rel)