Nato: “Faz”, Turchia blocca i piani di difesa per il fianco orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia sta bloccando l'attuazione dei nuovi piani di difesa della Nato per il fianco orientale e darà il proprio consenso alla loro attuazione soltanto a condizione che gli altri membri dell'Alleanza atlantica assicurino maggiore sostegno ai propri interessi. È quanto riferisce oggi il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che i piani della Nato per il fronte orientale sono stati approvati nel 2015, a un'anno dall'annessione della Crimea da parte della Russia, e necessitano dell'approvazione di tutti gli Stati parte dell'Alleanza atlantica per divenire operativi. Per esempio, la Turchia chiede che il Partito dell'unione democratica (Pyd) e le sue milizie, le Unità di protezione dei popoli (Ypg) vengano classificate dalla Nato come organizzazioni terroristiche. Si tratta di due formazioni curde attive in Siria, dove combattono lo Stato islamico con il sostegno della coalizione internazionale contro il terrorismo, guidata dagli Stati Uniti. Pyd e Ypg si scontrano anche con le forze turche nel nord della Siria, da dove hanno condotto attacchi contro obiettivi in Turchia. Il governo di Ankara classifica già Pyd e Ypg organizzazioni terroristiche, ritenendole emanazioni del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). A sua volta, tale formazione è considerate un gruppo terroristico da Turchia, Stati Uniti e Ue. (Geb)