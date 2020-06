India-Pakistan: stampa, scomparsi due dipendenti dell’ambasciata indiana a Islamabad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due dipendenti dell’ambasciata dell’India a Islamabad risultano scomparsi. Lo riferisce il quotidiano indiano “Hindustan Times”. Secondo la testata, che si basa su fonti governative, i due indiani erano usciti questa mattina per lavoro ma non sono arrivati a destinazione; l’ambasciata ha quindi informato i ministeri degli Esteri di entrambi i paesi. Il giornale avanza l’ipotesi che i due, cittadini indiani, siano stati prelevati dalle agenzie di sicurezza del Pakistan e che possano essere accusati di essere spie. Viene anche ipotizzato che possa trattarsi di una ritorsione per l’espulsione, il 31 maggio, di due dipendenti dell’ambasciata del Pakistan a Nuova Delhi, arrestati per spionaggio e poi espulsi. I due espulsi, Abid Hussain Abid e Mohammad Tahir Khan, erano stati sorvegliati per mesi prima dell’arresto, per il sospetto che stessero tentando di appropriarsi di documenti riservati. Insieme a loro era stato arrestato anche l’autista, Javed Hussain.(Inn)