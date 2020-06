Stati generali: Meloni a “El Pais”, temi economici non si affrontano con "passerelle in ville di lusso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia (Fd'I) non ha partecipato agli incontri degli Stati generali dell'economia a Villa Pamphili a Roma in quanto se il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intende “parlare con noi, può apparire in aula o convocarci a Palazzo Chigi” e non in “passerella in ville di lusso in un momento in cui un terzo degli italiani si trova ad affrontare la povertà”. Lo ha affermato la leader di Fd'I Giorgia Meloni, in un'intervista al quotidiano spagnolo “El Pais”, secondo cui Conte mira a delle riforme che richiederanno tempi lunghi per mantenere la carica ed evitare le elezioni anticipate a breve termine. Meloni ha dichiarato che Fd'I è riuscita ad eguagliare i risultati migliori di quelle che fu Alleanza nazionale, “ricostruendo quell'area politica,” e che molti elettori “stanno tornando a casa”. Riferendosi al leader della Lega Nord, Matteo Salvini, Meloni ha definito il suo lavoro “straordinario”, in quanto ha“preso un partito che diceva il contrario di quello che dice ora ed è riuscito a trasformarlo in qualcosa di completamente diverso” incarnando idee “molto più simili a quelle che ho sempre difeso”. Gli ultimi sondaggi attribuiscono a Fd'I circa il 15 per cento dei consensi, tali da disegnare n nuovo equilibrio di forze all'interno del centrodestra. Tuttavia, Meloni ha chiarito che si continuerà a rispettare sempre la stessa regola, secondo cui il presidente del Consiglio sarà il leader del partito che otterrà il maggior numero di voti. “Oggi sarebbe la Lega, ma gli italiani dovranno decidere se le cose devono cambiare”, ha puntualizzato la leader di Fd'I. Meloni ha poi definito “fantastico” il rapporto del proprio partito con la formazione di ultradestra spagnola Vox. Secondo Meloni, i due partiti sono uniti dalla “difesa dello Stato nazionale” per tutelare “gli interessi degli individui e dei popoli”. (Spm)