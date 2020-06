Università, Manfredi: "A settembre non tutti torneranno in aula, alcuni resteranno a distanza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per l'Università e la Ricerca, Gaetano Manfredi, ha chiarito che "a settembre non tutti gli studenti torneranno in aula, alcuni continueranno a distanza". Ospite di "Circo Massimo" su Radio Capital, il ministro ha aggiunto: "A febbraio si può tornare alla normalità, con la presenza di tutti gli studenti". Del comparto università e ricerca si è parlato anche nella prima fase degli Stati generali dell'Economia, in corso a Roma a Villa Pamphilj. Nel corso della prima giornata dei lavori, il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha sottolineato la necessità di investire nella qualità del capitale umano, affrontando i problemi di fondo della scuola e dell’università. L'Italia è al penultimo posto nell’Unione europea per quota di giovani tra i 25 e i 34 anni con un titolo di studio terziario, al primo per incidenza di giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. Il governatore, in questo senso, ha ricordato che bisogna puntare sull’elevata qualità della ricerca italiana. "Lo Stato investe oggi nelle università circa 8 miliardi, la metà in rapporto al Pil rispetto a quanto fanno i paesi a noi più vicini. Lo spostamento anche solo di una frazione modesta del bilancio pubblico produrrebbe un deciso miglioramento per lo sviluppo dei giovani ricercatori e per favorire l’innovazione" (Rin)