Francia: nel primo semestre le ferrovie nazionali hanno perso 5 miliardi di euro

- Nel primo semestre dell'anno la Società nazionale delle Ferrovie francesi (Sncf) registrerà una perdita di 5 miliardi di euro. Lo scrive in anteprima il quotidiano "Les Echos". Nonostante l'uscita dalla quarantena tutti gli indicatori economici sono in rosso. "Le persone hanno messo da parte i loro progetti di andare in vacanza e il timore di prendere il treno è sempre presente", afferma un dirigente citato in forma anonima, facendo riferimento ai rischi del coronavirus. Prima dell'emergenza sanitaria, l'azienda era stata fortemente colpita dagli scioperi scoppiati a dicembre contro la riforma delle pensioni. Nel periodo precedente all'inizio delle proteste i treni ad alta velocità registravano un tasso di occupazione del 77 per cento. Oggi, però, il dato è sceso al 30 per cento. La direzione spera di arrivare al 50 per cento entro la fine di giugno per poi risalire al 70 per cento dopo le vacanze estive (Frp)