Iraq-Russia: console russo, cooperazione tra Mosca ed Erbil per diversificare l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e il Kurdistan iracheno dovrebbero cooperare maggiormente nella diversificazione dell'economia della regione curda. Lo ha dichiarato il console generale della Federazione russa nel Kurdistan iracheno, Oleg Levin, in un'intervista al portale d'informazione curdo-iracheno "Rudaw". Levin ha dichiarato che Mosca potrebbe aiutare Erbil nella diversificazione delle fonti di reddito in un’economia basata principalmente sul petrolio. Levin ha evidenziato la necessità che il Kurdistan iracheno sviluppi i settori energetico, idrico e tutti gli altri che comportino lo sfruttamento di risorse naturali altre rispetto agli idrocarburi. Le compagnie russe Rosneft e Gazprom operano in vari giacimenti della regione cruda dell'Iraq sulla base di un accordo dell'ottobre 2017 per lo sviluppo di cinque blocchi petroliferi contenenti approssimativamente 670 milioni di barili di petrolio. Il Kurdistan iracheno esporta all'incirca 600 mila barili di petrolio al giorno. (Res)