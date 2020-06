Brexit: Johnson partecipa oggi a round negoziati con Michel, von der Leyen e Sassoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson parteciperà al round di negoziati per la Brexit di oggi con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ed il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Johnson dovrebbe sollecitare i leader europei a concludere i negoziati per la Brexit "al massimo" il prossimo autunno. Per il premier britannico questa è una condizione fondamentale per poter fornire informazioni certe alle aziende che devono prepararsi alle conseguenze dell'accordo commerciale. Johnson parteciperà ai colloqui insieme al capo negoziatore britannico per la Brexit, David Frost, e al ministro della Giustizia, Michael Gove. Il round di negoziati si terrà in videoconferenza, per via delle misure di distanziamento sociale imposte per combattere il coronavirus. Il premier britannico ripeterà che il Regno Unito è pronto a lasciare l'Ue "qualsiasi cosa succeda" il 31 di dicembre.(Rel)