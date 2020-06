Cina: coronavirus, vicepremier Sun sollecita misure più rigorose contro focolaio a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier cinese Sun Chunlan ha sollecitato misure risolute per arginare la diffusione di casi a grappolo di Covid-19 a Pechino, chiedendo indagini epidemiologiche più rigorose all'interno e nei pressi del mercato Xinfadi, nel distretto di Fengtai. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", Sun ha formulato le osservazioni ieri, domenica 14 giugno, in una riunione del meccanismo congiunto di prevenzione e controllo Covid-19 del Consiglio di Stato cinese. Il vicepremier ha inoltre sollecitato la ricerca accurata delle fonti per identificare e controllare da dove si sia originata l'infezione. Sun ha sottolineato il potenziamento della capacità di test dell'acido nucleico a Pechino per coprire tutte le aree e i gruppi di cittadini chiave, e ulteriori test per scoprire anche i casi asintomatici. Sun ha invitato le comunità ad attuare rigorosamente misure di prevenzione e controllo dell'epidemia, screening per casi confermati, casi sospetti, pazienti in stato febbrile che potrebbero essere portatori e stretti contatti, eseguendo la quarantena presso strutture designate. Il vicepremier ha poi richiesto ulteriori sforzi nella disinfezione e la sterilizzazione nei mercati dei prodotti agricoli, nei ristoranti e nei luoghi di distribuzione in tutto il paese. Sun, infine, ha richiamato alla massima attenzione riguardo ai casi importati dall'estero e alla prevenzione di una ripresa dell'epidemia nei confini nazionali. (segue) (Cip)