Cina: coronavirus, vicepremier Sun sollecita misure più rigorose contro focolaio a Pechino (2)

- Le autorità sanitarie nella città di Pechino hanno effettuato test diagnostici per il coronavirus su 6.499 persone con collegamenti con il mercato di Xinfadi ieri, 14 giugno, e 59 persone sono risultate positive alla Covid-19. Dopo l'insorgere dei primi casi la scorsa settimana, Pang Xinghuo, vicedirettore del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della capitale, ha dichiarato in una conferenza stampa che tutti i casi confermati erano collegati al mercato Xinfadi nel distretto di Fengtai, a sud di Pechino. Oltre 29.300 persone che hanno visitato il mercato negli ultimi 14 giorni sono state testate per la Covoid-19. Secondo quanto riferito dalla stampa nella mattinata, sinora 12.973 test sono risultati negativi. (Cip)