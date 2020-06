Grecia-Turchia: ministro Esteri Dendias, Ankara intensifica provocazioni nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha intensificato le "provocazioni" nel Mediterraneo orientale. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" il ministro greco degli Esteri, Nikos Dendias, che incontra oggi a Parigi il suo omologo francese, Jean-Yves Le Drian. Il capo della diplomazia di Atene ha definito "inaccettabile" l'atteggiamento di Ankara, che viola "i diritti sovrani e la sovranità di un altro membro dell'Ue, la Repubblica di Cipro". "La Grecia ha apprezzato particolarmente la posizione costante del nostro alleato e amico: la Francia. Parigi ha capito, fin dall'inizio, che le provocazioni turche non colpiscono solo la Grecia e Cipro ma riguardano l'insieme dell'Europa e dell'area mediterranea", ha detto Dendias. Il capo della diplomazia di Atene ha spiegato che l'accordo sulla demarcazione della Zona economica esclusiva (Zee) con l'Italia, firmato lo scorso 9 giugno ad Atene con l'omologo Luigi Di Maio, "è legale e può servire da esempio ad altri paesi"."Il mio paese cerca di risolvere i problemi in sospeso con i suoi paesi vicini, a vantaggio della pace, della stabilità e della prosperità dei popoli della regione", ha concluso Dendias.(Frp)