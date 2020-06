Cina: si apre oggi la 127ma Fiera di Canton online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 127ma Fiera di Canton è iniziata oggi online e durerà dieci giorni, fino al 24 giugno. La manifestazione ha attirato circa 25 mila imprese in 16 categorie con 1,8 milioni di prodotti. "La fiera fornirà servizi 24 ore su 24, tra cui mostre online, promozione, incontri e occasioni di trattativa", ha spiegato Li Jinqi, direttore generale del Centro cinese del commercio estero. La sessione online della fiera rappresenta una novità, una decisione presa a causa della pandemia di Covid-19 e per cercare di garantire comunque la stabilità del commercio estero e degli investimenti, ha affermato il ministero. Inizialmente, l'apertura di quella che è conosciuta come la più grande fiera del paese era prevista per il 15 aprile, ma è stata rinviata a causa dell'emergenza sanitaria. La 126ma sessione autunnale dell'evento biennale ha ricevuto 186.015 partecipanti da 214 paesi e regioni e il fatturato delle esportazioni ha raggiunto 207,1 miliardi di yuan (circa 29,3 miliardi di dollari), rivelano i dati del ministero.(Cip)