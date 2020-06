Libia: Dipartimento di Stato Usa, tutti i mercenari devono essere cacciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha confermato all'emittente "Al Arabiya" che i colloqui politici e di sicurezza condotti dalle Nazioni Unite e i colloqui di Berlino sono i quadri concordati a livello internazionale per dare seguito alla soluzione della crisi libica. Il Dipartimento di Stato ha affermato che mercenari e combattenti stranieri dovrebbero essere cacciati dalla Libia, sottolineando che tutti gli attori stranieri devono ritirare le loro attrezzature militari dalla Libia. Gli Usa hanno apprezzato gli sforzi del Cairo per annunciare un'iniziativa di cessate il fuoco sponsorizzata dall'Onu in Libia, chiedendo a tutte le parti libiche di impegnarsi seriamente nei colloqui 5+5. Washington ha indicato che la presenza militare russa ad Al-Jufra e Sirte non sta aiutando a risolvere la crisi libica e ha sottolineato che la ripresa del settore energetico è fondamentale per la stabilità libica, invitando tutti i libici a revocare immediatamente la chiusura dagli impianti petroliferi.(Res)