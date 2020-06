Università: Manfredi, grazie a Visco per belle parole su assunzione ricercatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per l'Università e la Ricerca, Gaetano Manfredi, ringrazia su Twitter il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco "per le belle parole sulla ricerca e sui ricercatori pronunciate agli Stati Generali. È la conferma - afferma il ministro - che quella intrapresa dal governo italiano è la strada giusta per ridare forza al mondo della ricerca". Visco ieri aveva salutato positivamente "l'assunzione di nuovi ricercatori prevista nel decreto del 19 maggio scorso" che "costituisce una significativa discontinuità rispetto al passato", aveva detto. (Rin)