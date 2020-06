Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nuvoloso su Alpi e Prealpi, in particolare sui settori centrorientali; sulla pianura velato o poco nuvoloso, con possibili maggiori annuvolamenti sui settori più orientali. Dalla tarda mattina e fino a sera possibili deboli precipitazioni sulla fascia Alpina e possibili rovesci pomeridiani sulle Prealpi centro-orientali. Altrove possibili ma poco probabili. Minime senza variazioni rilevanti, massime in aumento. In pianura minime intorno a 16°C, massime intorno a 27°C. (Rem)