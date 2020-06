Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti oggi a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione consiliare congiunta Politiche per il Lavoro e Periferie. All’ordine del giorno la presentazione della piattaforma di crowdfunding civico istituita dal Comune di Milano per finanziare la rinascita sociale e culturale nei quartieri periferici dopo l’emergenza Covid e gli aggiornamenti sul progetto “Scuola dei Quartieri". Intervengono l’assessora Cristina Tajani e il dottor Annibale D'Elia.Diretta YouTube (dalle 13 alle 14.30)Si riunisce il Consiglio comunale.Video conferenza sul sito del Comune di Milano (ore 15.30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene all’inaugurazione di “Triennale estate - Un giardino di voci e colori”.Triennale di Milano, viale Emilio Alemagna 6 e in diretta streaming sulla pagina Facebook di Triennale Milano (ore 16.30)REGIONEIn occasione della riapertura in Lombardia dei centri estivi per bambini, l’assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi dà il via alle attività delle fattorie didattiche, insieme a Massimo Grignani, presidente Terranostra Lombardia e Giovanni Mazzetti, presidente della sezione Coldiretti di Soncino.Azienda agricola 'Del Cortese’, via Melotta 57, Soncino/Cr (ore 9.00)VARIEIl vicepresidente del Senato Ignazio La Russa assieme ai parlamentari e ai dirigenti milanesi di Fratelli d'Italia si reca nei giardini Montanelli alla statua del giornalista imbrattata.Giardini Montanelli (ore 16.30)Inaugurazione di “Triennale estate - Un giardino di voci e colori” con il ministro per i beni e la attività culturali e per il turismo Dario Franceschini, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’assessore all’Autonomia e Cultura Regione Lombardia Stefano Bruno Galli e il presidente della Triennale di Milano Stefano Boeri.Triennale di Milano, viale Emilio Alemagna 6 e in diretta streaming sulla pagina Facebook di Triennale Milano (ore 16.30) (Rem)