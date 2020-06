Scuola: Rusconi (Anp), non ha senso riaprire il 13 settembre e poi chiudere per elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mario Rusconi, presidente dell’associazione nazionale presidi di Roma e del Lazio, intervenuto ai microfoni della trasmissione "L’Italia s’è desta", su Radio Cusano Campus ha commentato il ritorno a scuola a settembre in concomitanza con le elezioni regionali. "Io sostengo che con il Covid tutti i nodi stiano venendo al pettine – ha affermato Rusconi - Da 10-15 anni chiediamo di togliere le cabine elettorali dalle scuole, non siamo stati mai ascoltati, ora i nodi vengono al pettine. Cominciare il 13 e poi richiudere poco dopo non ha senso. La scuola dovrà cominciare l’1 o il 2 settembre perché i ragazzi ammessi alla classe successiva nonostante le insufficienze devono dimostrare di avere recuperato, quindi dal punto di vista organizzativo la scuola dovrà cominciare prima. Inoltre ci vorranno almeno 3-4 giorni di simulazione con gli studenti per testare le misure di sicurezza ed abituare i ragazzi". (segue) (Com)