Scuola: Rusconi (Anp), non ha senso riaprire il 13 settembre e poi chiudere per elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle modalità di rientro a scuola, Rusconi ha spiegato: "Gli ingressi dovranno essere per forza scaglionati. Da qualche anno chiediamo agli enti locali una ricognizione per sapere quante aule ci sono, di che grandezza sono. Allora al ministero abbiamo detto che prima di applicare qualsiasi norma, le scuole devono sapere se in una determinata aula ci possono entrare 15 o 20 o 25 persone per capire come assicurare il distanziamento di un metro. Il 20 per cento delle scuole superiori italiane non è in grado di assicurare in tutte le classi il distanziamento, bisognerà capire come ovviare. Si parla di cinema e teatri, un preside non si può mettere a caccia di cinema e teatri, perché poi i proprietari delle sale ci inseguono con i forconi. Stiamo aspettando le linee guida per capire se in una scuola ci sono 10 classi che non possono mantenere il distanziamento che facciamo? Il Comitato tecnico scientifico lo sa quanti cinema ci sono a Crotone o a Sondrio?". (Com)