Salvini su Azzolina: "Ministro inadatto, se facesse l'esame di maturità non lo passerebbe"

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni dell'emittente radio "Rtl 102.5" ha affermato che il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, è una figura inadatta al ruolo che ricopre. "Nel pieno della pandemia - ha detto il capo del Carroccio - nessuno giustamente voleva riaprire, ma tutta Europa ha già riaperto da maggio le scuole primarie e secondarie, sono ripartiti con dieci o quindici studenti per classe. In Italia con un ministro inadatto abbiamo parlato solo di plexiglass, se facesse la maturità non penso passerebbe l'esame". Secondo l'ex ministro degli Interni, le attività didattiche avrebbero potuto riprendere a fine maggio "come ha fatto la Francia che ha avuto i nostri stessi problemi". "Da genitore - ha concluso Salvini - non accetto che il ministro ci dica che prima di agosto gli insegnanti, i genitori e gli studenti non sapranno quando e come si riapre. Non sono disposto ad accettarlo". (Rin)