Coronavirus: Marocco destina aiuti sanitari e materiali a paesi africani

- Su ordine del re Mohammed VI, verranno destinati aiuti sanitari e attrezzature mediche dal Marocco a sostegno dei paesi africani per sostenerli nei loro sforzi nel combattere la pandemia del Covid-19. Gli aiuti mirano a fornire attrezzature mediche preventive a sostegno dei paesi africani nei loro sforzi per combattere la pandemia di Covid-19. Il materiale sanitario è composto da quasi 8 milioni di mascherine, 900.000 visiere, 600.000 cuffie, 60.000 camici, 30.000 litri di gel idroalcolico, oltre a 75.000 scatole di clorochina e 15.000 scatole di azitromicina. Gli aiuti andranno a beneficio di 15 paesi africani, appartenenti a tutte le sub-regioni del continente: Burkina Faso, Camerun, Comore, Congo, Eswatini, Guinea, Guinea-Bissau, Malawi, Mauritania, Niger, Repubblica Democratica del Congo, Senegal, Tanzania, Ciad e Zambia. Quest’azione di solidarietà è parte dell'attuazione dell'iniziativa lanciata dal Re, "intesa come approccio pragmatico e orientato a gesti concreti verso i paesi africani, consentendo la condivisione di esperienze e buone pratiche, mirando a stabilire un quadro operativo per sostenere i loro sforzi nelle varie fasi della gestione della pandemia", si legge in una nota dell'agenzia di stampa marocchina "Map". Tutti i prodotti e le attrezzature protettive che compongono gli aiuti medici inviati ai paesi africani sono realizzati in Marocco da società marocchine e sono conformi agli standard dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).(Mar)