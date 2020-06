Penisola coreana: forze armate sudcoreane in allerta dopo le minacce di Pyongyang (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio in concomitanza con la riapparizione di Kim, militari nordcoreani avevano aperto il fuoco contro un avamposto della Corea del Sud lungo il confine di fatto tra le due Coree, in una violazione apparentemente deliberata degli accordi di distensione siglati da Seul e Pyongyang nel 2018. Tale episodio, che il governo di Seul aveva definito accidentale, era parso a diversi osservatori un tentativo delle forze reazionarie interne al regime di far definitivamente naufragare gli sforzi diplomatici tesi alla distensione inter-coreana, e il dialogo Usa sulla denuclearizzazione. La conferma a tali sospetti pare giunta nell’arco delle ultime due settimane, con l’improvvisa decisione di Pyongyang di troncare i canali di comunicazione con Seul, la minaccia aperta alla sicurezza delle elezioni presidenziali Usa di novembre, e da ultimo il già citato annuncio odierno, in merito al potenziamento del deterrente strategico nordcoreano. Questo drammatico cambio di passo è coinciso inoltre con segnali sempre più evidenti di riavvicinamento alla Cina, a dispetto dello scetticismo tradizionalmente espresso in tal senso dalla dinastia dei Kim, specie sul fronte dell’integrazione economica. (Git)