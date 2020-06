Corea del Sud-Usa: tornano al lavoro i dipendenti civili delle basi statunitensi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud e gli Stati Uniti sono al lavoro per organizzare una videoconferenza tra i rispettivi ministri della Difesa il mese prossimo, nel tentativo di far progredire i negoziati sulla condivisione dei costi di stazionamento delle forze Usa nella Penisola coreana. Lo hanno riferito oggi funzionari del governo sudcoreano citati dall’agenzia di stampa “Yonhap”. La decisione segue l’annullamento del Dialogo di Shangri-La, una conferenza annuale dei ministri della Difesa dell’Asia-Pacifico solitamente ospitata da Singapore che viene solitamente sfruttata da Washington e Seul per colloqui bilaterali in materia di sicurezza. “Stiamo discutendo per stabilire una data”, ha spiegato un funzionario anonimo della Difesa sudcoreana. “Data l’attuale situazione legata alla Covid-19, ci aspettiamo che l’incontro avvenga online”. Stati Uniti e Corea del Sud hanno già concordato in linea di principio, per il mese di giugno, anche l’organizzazione di una videoconferenza trilaterale con il ministro della Difesa giapponese. (segue) (Git)