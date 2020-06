Corea del Sud-Usa: tornano al lavoro i dipendenti civili delle basi statunitensi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha già formulato agli Stati Uniti la migliore offerta possibile per la condivisione dei costi legati allo stanziamento delle forze statunitensi nella Penisola coreana. Lo ha dichiarato lo scorso maggio una “fonte diplomatica” di Seul citata dalla stampa sudcoreana, in risposta a ulteriori richieste di flessibilità da parte degli Stati Uniti. Marc Knapper, assistente segretario di Stato Usa per la Corea e il Giappone, ha replicato che gli Stati Uniti sono stati “molto flessibili” nella conduzione dei duri negoziati per la ridefinizione degli oneri legati alla difesa comune, che si protraggono sin dall’inizio del mandato presidenziale di Donald Trump. Knapper ha chiesto alle autorità sudcoreane di esibire la medesima flessibilità. La fonte diplomatica citata dall’agenzia di stampa “Yonhap” ha replicato ufficiosamente: “Non posso menzionare la cifra, ma il ministero degli Esteri (sudcoreano( ha già riferito di aver formulato la migliore offerta possibile”. Il ministro degli Esteri sudcoreano, Kang Kyung-wha, ha dichiarato nelle scorse settimane che Seul sarebbe disponibile a farsi carico di un aumento del 13 per cento dei fondi stanziati lo scorso anno, pari a circa un miliardo di dollari. Si tratta di un’offerta ben lontana dalla richiesta degli Stati Uniti, che a Seul avevano chiesto di quadruplicare il contributo economico annuo, sino a 4 miliardi di dollari. (segue) (Git)