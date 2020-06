Corea del Sud-Usa: tornano al lavoro i dipendenti civili delle basi statunitensi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trump aveva affermato nei giorni precedenti di aver respinto un’offerta della Corea del Sud per il parziale riequilibrio degli oneri di spesa legati allo stazionamento delle forze Usa in territorio sudcoreano. La Corea del Sud, aveva detto Trump, è un paese ricco, e dovrebbe farsi carico “di una percentuale significativa di quanto facciamo” militarmente nella Penisola coreana. Il contingente militare stanziato dagli Stati Uniti in territorio sudcoreano, parte del Comando Usa dell’Indo-Pacifico, conta ad oggi circa 23mila effettivi, cui si sommano migliaia di dipendenti civili sudcoreani delle basi statunitensi. L’amministrazione del presidente Trump preme perché la Corea del Sud versi, a copertura dei costi operativi di tale nutrito apparato militare, circa quattro miliardi di dollari annui: una cifra quattro volte superiore a quella versata da Seul lo scorso anno, sulla base di un accordo provvisorio raggiunto dalle parti. “Ci hanno offerto una certa somma di denaro, e io ho rifiutato”, ha dichiarato ieri l’inquilino della Casa Bianca. “Mi sono limitato a dire, sapete, stiamo facendo loro un grandissimo servizio. Abbiamo una relazione reciproca stupenda, ma dobbiamo essere trattati in maniera giusta ed equa”, ha ribadito il presidente Usa. (segue) (Git)