Corea del Nord: stampa di regime minaccia nuove rappresaglie nei confronti di Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale quotidiano di regime della Corea del Nord, “Rodong Sinmun”, è tornato a minacciare azioni di rappresaglia nei confronti della Corea del Sud, dopo gli avvertimenti in tal senso formulati dalla leadership di Pyongyang lo scorso fine settimana. Oggi, 15 giugno, il quotidiano ha avvertito che il Nord condurrà “incessanti azioni di rappresaglia” in risposta alle campagne di volantinaggio anti-regime da parte di una associazione privata sudcoreana. “Il nostro invincibile apparato militare rivoluzionario intraprenderà azioni per vendicare il nostro popolo, il cui sdegno non ha precedenti”, recita l’editoriale. “E’ chiara intenzione del nostro popolo e dei nostri soldati di non tollerare gli affronti alla dignità della nostra leadership suprema”, prosegue l’editoriale, che contesta a Seul di non aver fatto abbastanza per fermare le attività di propaganda anti-regime, e di aver contribuito a generare “il peggiore stato di tensione di sempre” nella Penisola coreana. Dal ministero dell’Unificazione sudcoreano, frattanto, è giunto oggi un nuovo appello a Pyongyang a non abbandonare lo spirito di confronto dialettico che ha caratterizzato i summit tra i leader dei due paesi, nel 2018. (segue) (Git)