Corea del Nord: stampa di regime minaccia nuove rappresaglie nei confronti di Seul (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole della sorella del leader fanno seguito a quelle di Jang Kum-chol, direttore del dipartimento Fronte unito, secondo il quale le relazioni intercoreane non sono sanabili. “La Casa Blu è del tutto fuori strada se pensa di calmare la rabbia del nostro popolo, che è eruttata come un vulcano, con una farsa di così alto livello”, ha dichiarato Jang, sempre su “Kcna”, in risposta alla posizione presa dalla presidenza sudcoreana per cercare di disinnescare la crisi diplomatica in corso tra i due paesi. L’episodio che l’ha scatenata è la campagna di volantinaggio e propaganda anti-regime intrapresa attraverso il confine da un’associazione privata sudcoreana, Fighters for a Free North Korea (Ffnk, Combattenti per una Corea del Nord libera). Secondo l’alto funzionario di Pyongyang la posizione della presidenza sudcoreana, che ha definito la diffusione dei volantini contro il Nord un atto contrario alle leggi, suona come una scusa, ma è difficile dissipare il sospetto che sia solo un espediente per superare la crisi. (segue) (Git)