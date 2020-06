Corea del Nord: stampa di regime minaccia nuove rappresaglie nei confronti di Seul (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Corea del Nord, Ri Son-gwon, ha annunciato il 12 giugno scorso il riavvio dei programmi balistico e nucleare di Pyongyang, al culmine di un drastico mutamento nella politica estera del regime intercorso nell’arco di poche settimane, dopo la temporanea sparizione del leader Kim Jong-un, lo scorso aprile. L’assenza del leader nordcoreano, durata circa tre settimane, era stata accompagnata da un vortice di indiscrezioni di stampa e diplomatiche: fonti anonime davano Kim per morente a seguito di un delicato intervento di chirurgia cardiovascolare; altre indiscrezioni ventilavano una lotta di potere all’Interno del Partito del lavoro, e in particolare tra i vertici militari del regime e la sorella di Kim, Kim Yo-jong. La ricomparsa del leader nordcoreano all’inizio di maggio, in occasione dell’inaugurazione di uno stabilimento per la produzione di fertilizzanti chimici, pareva aver archiviato la vicenda ad una semplice misura precauzionale dell’eccentrico dittatore nordcoreano, isolatosi presso una residenza balneare per evitare di contrarre il coronavirus. I segnali giunti da Pyongyang nelle ultime settimane paiono però suggerire che la parentesi di assenza di Kim sia effettivamente coincisa con importanti sconvolgimenti all’interno dell’apparato decisionale nordcoreano. (segue) (Git)