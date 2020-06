© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, lunedì 15 giugno, cieli in prevalenza poco nuvolosi salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3341m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: giornata per lo più soleggiata al Nordovest ma con nubi irregolari che a tratti offuscheranno il Sole. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci sparsi su Alpi e Appennino ligure, ma con scarse probabilità di sconfinamenti sulle zone di pianura, al più sullo spezzino dove sarà più probabile. Temperature estive in Valpadana, ma senza caldo. Più fresco in Liguria, non oltre i 22-23°C. Mar ligure poco mosso. (Rpi)