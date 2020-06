Germania: coronavirus, da oggi abrogati controlli alle frontiere con paesi limitrofi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da mezzanotte, la Germania ha abrogato i controlli alle frontiere con Francia, Lussemburgo, Svizzera, Austria e Danimarca, ripristinati il 16 marzo scorso per contenere la diffusione della pandemia di coronavirus. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, da oggi si potrà entrare in Germania senza addurre una valida motivazione. Tuttavia, in gran parte dei Laender, rimane in vigore l'obbligo di quarantena domiciliare di 14 giorni per quanti entrino in territorio tedesco. (Geb)