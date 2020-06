Germania: coronavirus, da oggi abrogato avviso di viaggio per 27 paesi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da mezzanotte, il ministero degli Esteri tedesco ha abrogato per 27 Stati membri dell'Ue l'avviso di viaggio su scala globale entrato in vigore a marzo scorso per contenere la diffusione del coronavirus. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, la decisione è valida anche per il Regno Unito e per i paesi del'area di Schengen. L'avviso di viaggio è sostituito con dei consigli di viaggio specifici per singoli paesi e regioni. Tuttavia, evidenzia “Die Zeit”, “quattro Stati dell'Ue e dello spazio Schengen devono ancora attendere la revoca dell'avviso di viaggio”, tra cui la Spagna, destinazione più popolare per i turisti tedeschi. Come in Finlandia e Norvegia, nel paese è ancora in vigore il divieto di ingresso a causa dell'elevata diffusione del Covid-19. Per il medesimo motivo, l'avviso di viaggio del ministero degli Esteri tedesco rimane valido per la Svezia. Inoltre, il dicastero “sconsiglia fortemente” di viaggiare nel Regno Unito, in Irlanda e a Malta, poiché nei tre paesi è ancora vigente l'obbligo di quarantena di 14 giorni per chi vi faccia ingresso. Infine, l'avviso di viaggio del ministero degli Esteri tedesco continua ad applicarsi fino al 31 agosto compreso a oltre 160 paesi e regioni al di fuori dell'Europa, tra cui Turchia, Africa settentrionale, Asia sud-orientale e Stati Uniti. (Geb)