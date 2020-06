Difesa: Sipri, nel 2020 oltre 13.400 testate nucleari nel modo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, sono 13.400 le testate nucleari presenti nel mondo, in calo del 3,5 per cento su base annua. È quanto si apprende dal rapporto annuale 2020 “Armamenti, disarmo e sicurezza internazionale”, pubblicato oggi dall'Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri). Dallo studio emerge anche che, sebbene riducano i propri arsenali strategici, tutti gli Stati dotati di armi nucleari sono in procinto di modernizzare tali sistemi. A ogni modo, le armi nucleari sono oggi meno di un quinto delle 70 mila operative al culmine della Guerra fredda a metà degli anni Ottanta dello scorso secolo. Da allora, Stati Uniti e Russia hanno continuato a ridurre i propri arsenali atomici, ma dispongono ancora di oltre il 90 percento di tutte le testate nucleari nel mondo: rispettivamente 5.800 e 6.375. Seguono il Regno Unito (215), la Francia (290), la Cina (320), l'India (150), il Pakistan (160) e Israele (90). Per la Corea del Nord, le stime danno 30-40 armi nucleari. Tuttavia, solo alcune delle testate di Stati Uniti, Russia, Regno Unito e Francia sono considerate pronte per l'uso immediato, ossia già già montate su missili o dislocate in basi operative. Nel 2019, il totale delle armi nucleari su scala mondiale aveva segnato un declino lievemente inferiore al 4 per cento su base annua. Allora come oggi, il calo è dovuto principalmente agli Stati Uniti e alla Russia, che smantellano i sistemi obsoleti. Allo stesso tempo i due paesi hanno avviato programmi per sostituire e modernizzare le loro testate nucleari, i sistemi missilistici e aeronautici e le strutture di produzione nucleare. (segue) (Geb)