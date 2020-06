Difesa: Sipri, nel 2020 oltre 13.400 testate nucleari nel modo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, Russia e Stati Uniti hanno assegnato nuovi e più ampi ruoli alle armi nucleari nei piani militari, segnando un cambiamento di tendenza rispetto al periodo successivo alla Guerra fredda. A rimarcare la crescente importanza delle armi strategiche, il Sipri nota come lo smantellamento delle armi nucleari sia rallentato: nel 2019, si contavano 600 tesate in meno rispetto al 2018, mentre oggi la flessione su base annua è di 465. In merito agli sviluppi futuri, il Sipri avverte che la Cina intende modernizzare in maniera significativa il proprio arsenale nucleare. Pechino sta, infatti, per dotarsi di una “triade nucleare”, costituita da nuovi missili terrestri e marittimi e aerei con capacità nucleare. “Non da ultimo a causa di questi sviluppi, gli Stati Uniti intendono far partecipare la Cina ai nuovi negoziati sul disarmo dopo la scadenza del trattato di New Start con la Russia nel febbraio 2021”, evidenzia il Sipri. Pechino ha ripetutamente rifiutato di partecipare a tali colloqui. (Geb)