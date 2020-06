Business news: Panama, coronavirus, Banca mondiale stima contrazione del 2 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del nuovo coronavirus costerà all'economia dell'Ecuador una flessione del Prodotto interno lordo (Pil) pari al 2 per cento nel 2020. È la stima fatta dalla Banca mondiale nel rapporto semestrale dal titolo "Le prospettive dell'economia globale al tempo della pandemia di Covid-19: un mondo cambiato". Nella precedente proiezione pubblicata a gennaio di quest'anno e prima della crisi generata dalla diffusione del nuovo coronavirus, la Banca stimava una crescita del Pil pari allo 4,2 per cento. Il rallentamento economico sul piano domestico e estero causato dalla pandemia avrà un grave impatto sulla crescita nel 2020. A fronte di un calo delle rimesse dall'estero, un totale blocco dei flussi turistici, un crollo dei prezzi agricoli rispetto al 2019 e alla contrazione delle entrate a causa delle misure di isolamento sociale adottate, il paese ha dovuto far fronte a un aumento della spesa per sostenere il servizio sanitario e l'adozione di misure di stimolo e sostegno economico alle aziende e ai cittadini. (Res)