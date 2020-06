Business news: Perù, parco archeologico di Machu Picchu riapre dal 1 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parco archeologico di Machu Picchu, nella regione peruviana di Cusco, riaprirà dal 1 luglio, dopo la prolungata chiusura legata all’emergenza sanitaria del coronavirus. Il municipio, la popolazione e la società civile, riferisce l’emittente “Rpp”, hanno firmato un accordo in cui si impegnano a rispettare i protocolli di sicurezza. Secondo quanto dichiarato dal sindaco Edwin Baca, commercianti, albergatori e ristoratori dovranno sottoporsi periodicamente a test diagnostici. I mezzi di trasporto, inoltre, potranno operare solo al 50 per cento dalla loro capacità. L'85 per cento delle entrate del distretto di Machupicchu dipende dal turismo. Prima della pandemia, durante la bassa stagione, venivano accolti ogni giorno 2.500 visitatori, che superavano i 4.500 nell’alta stagione. (Res)