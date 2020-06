Business news: Brasile, richieste indennità disoccupazione raggiungono quota 960 mila a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le richieste di indennità di disoccupazione in Brasile hanno raggiunto quota 960 mila a maggio, in aumento del 28,3 per cento rispetto ad aprile (quando le richiesta furono 748.540) e del 53 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso (quando le richieste furono 627.779). I dati sono stati diffusi dal ministero dell'Economia. A maggio, i tre stati con il maggior numero di richieste sono stati San Paolo (281.360), Minas Gerais (103.329) e Rio de Janeiro (82.584). Per quanto riguarda il profilo dei candidati, il 41,3 per cento erano donne e il 58,7 per cento uomini. La fascia d'età che ha concentrato la percentuale più alta di richiedenti è stata quella compresa tra i 30 e 39 anni (32,3 per cento del totale). Quanto ai settori economici per i quali i lavoratori hanno chiesto l'indennità, nel 42 per cento dei casi si è trattato dei servizi, nel 25,8 per cento del commercio, nel 20,5 dell'industria, nell'8,2 dell'edilizia e di appena il 3,4 per cento dell'agricoltura. Da gennaio a maggio sono state presentate in tutto 3.297.396 richieste di sussidio di disoccupazione, con un incremento del 12,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 (quanto le richieste furono 2.933.894). (Res)