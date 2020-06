Business news: Brasile, Ocse prevede contrazione economica del 7,4 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia brasiliana registrerà quest’anno una contrazione del 7,4 per cento, o del 9,1 per cento nel caso di una seconda ondata pandemica. È quanto si legge nel rapporto “L’economia mondiale sul filo del rasoio”, diffuso dall’Ocse. L'economia, si legge, si stava finalmente riprendendo da una lunga recessione quando è stata colpita dall'epidemia, e si prevede che ora subirà un'ulteriore profonda recessione. Man mano che le misure di contenimento vengono allentate e l'attività riprende, prosegue il rapporto, si prevede che l'economia si riprenderà lentamente e parzialmente, ma alcuni posti di lavoro e imprese non saranno in grado di sopravvivere. La disoccupazione, avverte l’organismo, raggiungerà i massimi storici prima di regredire gradualmente. Secondo le stime dell’Ocse il paese registrerà una crescita del 2,4 per cento nel 2021 nell’eventualità di una seconda ondata pandemia e del 4,2 per cento in assenza di nuovi contagi. (Res)