Business news: Brasile, settore turistico registra perdite per 16 miliardi di euro tra marzo e maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume d'affari del settore turistico del Brasile ha registrato perdite per 87,7 miliardi di real (16 miliardi di euro) tra marzo e maggio 2020 rispetto alle entrate medie del periodo. Secondo la Confederazione nazionale per il commercio di beni, servizi e turismo (Cnc) si tratta della maggiore flessione della serie storica. Il settore turistico è quello che ha pagato il prezzo più alto per la diffusione del coronavirus. La pandemia di Covid-19 ha avuto effetto prima e più duramente su ristoranti, hotel e sulle compagnie aeree. "Con la chiusura delle frontiere, le cancellazioni dei voli e l'isolamento sociale necessari per prevenire la trasmissione della malattia, il settore è stato fortemente influenzato dalla pandemia", ha affermato la Cnc in una nota. A causa della crisi la Cnc prevede che il numero di licenziamenti nel settore potrebbe raggiungere quota 727.800 fino alla fine di giugno. (Res)